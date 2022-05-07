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Швеція вводить посилений прикордонний контроль через "серйозну загрозу безпеці"

Прапор Швеції (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Швеція з 11 травня вводить посилений прикордонний контроль на дорогах, поромних терміналах, в аеропортах та інших пунктах в'їзду у зв'язку з "серйозною загрозою безпеці". Що є джерелом небезпеки - не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Представники шведського уряду заявили, що посилений прикордонний контроль введений з вечора 7 травня і триватиме до 11 листопада. Уряд не згадав причини конкретної загрози, але заявив, що ситуація з безпекою в Європейському регіоні надзвичайно серйозна, а загальний рівень терористичної загрози у Швеції залишається підвищеним.

Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон зазначив, що встановлення прикордонного контролю створює умови для виявлення і контролю тих, хто бажає в'їхати в країну. За його словами, це також може допомогти виявити потенційних злочинців і запобігти можливим терористичним атакам.

Нагадаємо, що нагадаємо, що Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня. Уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася. США також мають намір забезпечувати безпеку Швеції до вступу країни в альянс.

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