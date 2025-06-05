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Швеция выделит 550 миллионов крон на поддержку Украины: куда пойдут средства

Швеция, Четверг 05 июня 2025 17:18
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Швеция выделит 550 миллионов крон на поддержку Украины: куда пойдут средства Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство поручило Вооруженным силам Швеции выделить 550 миллионов шведских крон на поддержку Украины со стороны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.

Швеция выделит 550 миллионов шведских крон, что составляет более 27 млн долларов, из 19-го пакета поддержки Украины.

Как сейчас известно, 300 миллионов шведских крон будет внесено в Целевой фонд Комплексного пакета помощи НАТО для поддержки Украины.

Фонд используется для закупки нелетальной военной помощи, запрашиваемой Украиной, такой как:

  • медицинское оборудование,
  • транспортные средства,
  • топливо,
  • полевые пайки.

Еще 250 миллионов шведских крон будет внесено в Целевой фонд НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения для быстрой закупки товаров и услуг, запрашиваемых Украиной, таких как запасные части.

"Масштаб военной поддержки Швеции является сильной стороной. Взносы в эти фонды НАТО усилят выносливость и логистические возможности Украины", - говорит министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Помощь для Украины

Напомним, что только вчера, 4 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась 28 встреча Контактной группы по обороне Украины.

Данное собрание как оказалось, принесло Украине больше всего военной поддержки со стороны союзников с начала полномасштабного вторжения РФ.

Подробнее о том, что союзники пообещали предоставить Украине по окончании встречи, можно узнать в материале РБК-Украина.

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