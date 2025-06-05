Швеция выделит 550 миллионов крон на поддержку Украины: куда пойдут средства

Правительство поручило Вооруженным силам Швеции выделить 550 миллионов шведских крон на поддержку Украины со стороны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.

Швеция выделит 550 миллионов шведских крон, что составляет более 27 млн долларов, из 19-го пакета поддержки Украины.

Как сейчас известно, 300 миллионов шведских крон будет внесено в Целевой фонд Комплексного пакета помощи НАТО для поддержки Украины.

Фонд используется для закупки нелетальной военной помощи, запрашиваемой Украиной, такой как:

медицинское оборудование,

транспортные средства,

топливо,

полевые пайки.

Еще 250 миллионов шведских крон будет внесено в Целевой фонд НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения для быстрой закупки товаров и услуг, запрашиваемых Украиной, таких как запасные части.