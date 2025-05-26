Швеция выделила более 500 млн долларов на военную помощь Украине
Правительство Швеции пожертвовало в фонды и инициативы, направленные на укрепление обороноспособности Украины примерно 4,8 млрд шведских крон (около 504 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт шведского правительства.
"Международное сообщество создало ряд многосторонних фондов и инициатив, направленных на закупку материально-технического обеспечения и оборудования для укрепления обороноспособности Украины. Швеция делает свой вклад в несколько из них", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти пожертвования являются частью 19 пакета поддержки Украины, который был представлен правительством 31 марта и принят парламентом страны 29 апреля.
"Эти выплаты сделают Вооруженные силы и оборонную промышленность Украины сильнее в защите от России", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
В частности, речь идет о взносах в несколько коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины:
- Коалиция по разминированию: 100 млн шведских крон на закупку оборудования для разминирования, например, минных датчиков, транспортных средств и средств индивидуальной защиты.
- Коалиция дронов: 300 млн шведских крон на закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов.
- Коалиция по безопасности на море: 50 млн шведских крон на обучение личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge.
- Коалиция систем безопасности и управления ИТ: 30 млн шведских крон на закупку оборудования для создания украинской системы управления дельтой.
Также Швеция согласовала дальнейший вклад в "датскую модель" закупок оружия. Теперь правительство решило дополнительно выделить более 1 млрд шведских крон.
Кроме того, Швеция также решила выделить 418 млн шведских крон на закупку оборудования для поддержки наращивания наземного боевого потенциала Украины, в частности бронетехники. Закупки возглавляет Дания.
В дополнение к национальным закупкам боеприпасов в Швеции для Украины, правительство решило поддержать две многосторонние инициативы по закупке боеприпасов.
В "чешскую инициативу" закупки боеприпасов Швеция ранее уже делала свой вклад, а теперь правительство решило выделить дополнительные 550 млн шведских крон. Также профинансируют и эстонскую инициативу на чуть более чем 546 млн шведских крон.
Отмечается, что шведский вклад в сфере боеприпасов является важной частью достижения цели ЕС по предоставлению Украине не менее 2 млн артиллерийских снарядов до 2025 года.
В шведском правительстве считают, что системы противовоздушной обороны и дальнобойные беспилотники являются приоритетными для Вооруженных сил Украины, поэтому правительство выделяет более 1 млрд шведских крон на закупку как систем противовоздушной обороны, так и дальнобойных беспилотников.
Поддержка Украины со стороны Швеции
Напомним, Швеция активно поддерживает Украину во время войны с Россией, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Она поставляет вооружение, технику и оборудование для укрепления обороноспособности. Также страна участвует в обучении украинских военных и поддерживает оборонную промышленность Украины.
Кроме военной помощи, Швеция финансирует восстановление разрушенной инфраструктуры, разминирование и оказание медицинской помощи.
Так, в марте правительство Швеции поручило дополнительно предоставить 7,57 млн долларов на разминирование и дроны для Украины.
Также недавно правительство Швеции представило 19-й пакет помощи Украине. Он является крупнейшим с начала полномасштабной войны.
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