Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут средства
Швеция дополнительно выделила Украине почти 19,2 млн долларов. Средства пойдут на поддержку обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Отмечается, что выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.
"Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Напомним, ранее правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше, чем предыдущий.
О новом пакете военной помощи от Швеции Резников рассказал еще 19 ноября.
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