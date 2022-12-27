Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут средства

Швеция дополнительно выделила Украине почти 19,2 млн долларов. Средства пойдут на поддержку обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.

Напомним, ранее правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше, чем предыдущий.

О новом пакете военной помощи от Швеции Резников рассказал еще 19 ноября.

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