Швеція - Україна та інші: сьогодні стартує плей-офф Євро-2020

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З суботи, 26 червня, і до вівторка, 29 червня, кожен день на Євро будуть зіграні по два матчі плей-офф. На відміну від групової стадії, де більшість команд мали можливість "осісти" в одному місті хоча б на два матчі, тепер збірним доведеться політати і майже ніхто не матиме переваги домашнього поля. Винятком стане тільки Англія, якій пощастить зіграти з Німеччиною на рідному Уемблі.

Все через розподіл міст по матчах 1/8 фіналу ще до турніру. Просто на певні комбінації команд з груп в плей-офф були вказані конкретні стадіони для проведення цих ігор і ніхто через вихід в плей-офф збірних, які в групі грали вдома, не переносить місце проведення. Через це, наприклад, Італія замість Риму, де вони зіграли всі три групових матчі, гратиме проти Австрії в Лондоні, а Нідерланди вирушили на матч з Чехією в Будапешт.

У випадку з найважливішою для нас парою плей-офф все не так серйозно. Ні Швеція, ні Україна не приймають гри Євро-2020. Швеція два з трьох матчів провела в Санкт-Петербурзі, ще один - в Севільї. Україна ж після візиту в Амстердам відіграла два поєдинки в Бухаресті, де і базується під час турніру. Тепер командам належить грати між собою в Глазго, де очевидно Україна залишиться без істотної підтримки рідних уболівальників в силу COVID-обмежень для українців в Британії.

Команда Андрія Шевченка з горем навпіл вийшла в 1/8 фіналу. Фінішувавши третіми в групі, українці чекали два дні на позитивні підсумки в інших групах. І допомога прийшла якраз, частково, від Швеції, яка не програла і перемогла Польщу, і від Іспанії, що розгромила Словаччину.

Тепер Україні потрібно буквально виправлятися після матчу з Австрією. Тоді команда зіграла дуже слабо і могла пропустити більше одного гола. Андрій Шевченко заявив, що команда була фізично не готова. І це не дуже тішить перед грою з відмінно зігравшою Швецією, яка показала зразок прагматичного футболу - де можна було вони атакували, де треба - захищалися. І захист у шведів відмінний. А тому основне питання - чи втомилася збірна України глобально в слідстві інтенсивного сезону або ж цю втому можна прибрати і відновити футболістів за вісім днів перерви між іграми?

Збірна Швеції (facebook.com/svenskfotboll)

Звичайно, крім гри Швеція - Україна в 1/8 фіналу є на що подивитись. Відразу виділяються два протистояння. Один з фаворитів останніх років Бельгія зіграє проти чинного чемпіона Європи Португалії, яка показала дуже різний футбол у групі. А Англія битиметься з Німеччиною. Вивіска, гідна фіналу чемпіонату.

Досить цікавим повинен бути і матч Італія - Австрія, в якому Італія зобов'язана підтверджувати впевненість, проявлену на груповому етапі, а Австрія спробує створити сенсацію, тим більше, що ресурси для цього у них є.

В цілому, немає зовсім нецікавих пар, та їх і бути не може на цьому етапі. А тому краще подивитися всі матчі.

Розклад і трансляції матчів 1/8 фіналу:

26 червня:

Уельс - Данія (19:00, Амстердам). Трансляція - "Футбол 1"

Італія - Австрія (22:00, Лондон). Трансляція - "Україна"

27 червня:

Нідерланди - Чехія (19:00, Будапешт). Трансляція- " Футбол 1"

Бельгія - Португалія (22: 00, Севілья). Трансляція- " Україна"

28 червня:

Хорватія - Іспанія (19:00, Копенгаген). Трансляція - "Футбол 1"

Франція - Швейцарія (22:00, Бухарест). Трансляція - "Україна"

29 червня: