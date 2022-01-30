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Швеція стала чемпіоном Європи з гандболу, скинувши з трону Іспанію

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Неділя 30 січня 2022 20:59
Швеція стала чемпіоном Європи з гандболу, скинувши з трону Іспанію Фото: Швеція у фіналі обіграла Іспанію з різницею в один м'яч (eurohandball.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна Швеції стала чемпіоном Європи - 2022 з гандболу. У фіналі шведи на останніх секундах вирвала перемогу у збірної Іспанії.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Весь поєдинок проходив у рівній боротьбі, де максимальна перевага однієї з команд по ходу матчу становила не більше ніж у два м'ячі-всі рази так лідирували шведи. Однак після першого тайму мінімальна перевага була у тріумфаторів минулого ЧЄ збірної Іспанії 13: 12.

Кульмінацією фіналу стали останні секунди, коли при рівному рахунку Швеція заробила право на семиметровий. Цей кидок став останнім у матчі і виявився точним у виконанні шведа Нікласа Екберга. У підсумку перемога Швеції 27: 26.

Цей титул чемпіонів Європи став для шведської збірної п'ятим в історії.

Нагадаємо, на цьому ЧЄ виступала і Україна, однак" жовто-сині " не змогли подолати групу зазнавши три поразки.

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