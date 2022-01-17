Збірна України з гандболу вилетіла з чемпіонату Європи
Збірна України поступилася збірній Хорватії на чемпіонаті Європи з гандболу-2022 з рахунком 25:38. Українська команда не змогла вийти з групи і покине першість.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Після першого тайму українська збірна поступалася віцечемпіонам Європи 5 м'ячів. Дмитро Артеменко забив 4 голи. Антон Терехов відбив 3 кидки з 7.
У другому таймі хорватські гандболісти збільшили відрив до 8 м'ячів. Цьому сприяли вилучення в українській команді. Так, на 35 хвилині на дві хвилин був видалений Ілля Близнюк, А на 47-й - ІВАН Мартинович.
Напомним, сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на чемпионате Европы. В первом матче команда уступила Сербии со счетом 23:31.
Отметим, следующий матч украинцы провели с олимпийскими чемпионами - сборной Франции. Матч завершился со счетом 36:23 не в пользу "желто-синих".