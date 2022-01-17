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Збірна України з гандболу вилетіла з чемпіонату Європи

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Будапешт, Понеділок 17 січня 2022 20:34
Збірна України з гандболу вилетіла з чемпіонату Європи Фото: збірна України з гандболу вилетіла з чемпіонату Європи (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збірна України поступилася збірній Хорватії на чемпіонаті Європи з гандболу-2022 з рахунком 25:38. Українська команда не змогла вийти з групи і покине першість.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Після першого тайму українська збірна поступалася віцечемпіонам Європи 5 м'ячів. Дмитро Артеменко забив 4 голи. Антон Терехов відбив 3 кидки з 7.

У другому таймі хорватські гандболісти збільшили відрив до 8 м'ячів. Цьому сприяли вилучення в українській команді. Так, на 35 хвилині на дві хвилин був видалений Ілля Близнюк, А на 47-й - ІВАН Мартинович.

Напомним, сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на чемпионате Европы. В первом матче команда уступила Сербии со счетом 23:31.

Отметим, следующий матч украинцы провели с олимпийскими чемпионами - сборной Франции. Матч завершился со счетом 36:23 не в пользу "желто-синих".

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Збірна України Чемпіонат Європи
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