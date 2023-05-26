Швеция надеется вступить в НАТО до июля, - глава МИД
Швеция все еще надеется стать членом НАТО до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.
Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Не будет никакого плана Б или чего-либо подобного. План Б - это план А - полноправное членство в НАТО, и это то, над чем я и правительство будем работать на всем пути до Вильнюса", - сказал Билльстрем.
Вторжение России в Украину убедило Швецию и Финляндию в 2022 году отказаться от своей долговременной политики военного нейтралитета. В прошлом месяце Финляндия вступила в НАТО, но членство Швеции тормозят Турция и Венгрия.
В Турции в это воскресенье состоится голосование во втором туре президентских выборов и Билльстрем выразил надежду, что парламент Турции начнет процесс ратификации заявки Швеции на членство в НАТО сразу после того, как определится политическая картина в стране.
"Пора для Турции начать процесс ратификации и выполнить свою часть соглашения", - подчеркнул глава МИД Швеции.
Следует отметить, Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение в Мадриде в июне 2022 года, направленное на решение проблем турецкой безопасности. Однако Анкара продолжает тянуть с ратификацией заявки Швеции, заявляя, что Стокгольм дает политическое убежище боевикам, которых Турция считает террористами.
Вступление Швеции в НАТО
Швеция уже больше года не может стать членом НАТО после того, как она подала заявку на вступление в Альянс. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция.
В частности, Турецкие власти не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, поскольку обвиняют страну в "поддержке терроризма".
При этом обострило ситуацию между странами сожжения Корана напротив посольства Турции в Швеции. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО.
К тому же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем заявка Стокгольма на вступление в НАТО будет ратифицирована в Будапеште.
По словам советника премьер-министра Венгрии Балаша Орбана, Венгрия не спешит с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО из-за определенных высказываний шведских политиков в прошлом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.