Швеция сегодня официально станет 32-м членом НАТО, - Белый дом

"7 марта 2024 года Швеция официально вступает в Альянс НАТО, став 32-м союзником", - говорится в сообщении.

При этом в Белом доме отметили, что Швеция - сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, разделяющая ценности и видение мира альянса.

"Присоединение Швеции к НАТО сделает США и наших союзников еще более безопасными", - говорится в сообщении.

В тоже время шведское издание The Local сообщает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прилетел в США, чтобы передать Швеции ратификационные документы своей страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также находятся в Вашингтоне, прилетев туда накануне.

Согласно расписанию, опубликованному Госдепартаментом США, встреча Блинкена и Кристерссона назначена на 18:15 по киевскому времени. Вероятно, именно тогда он представит документы о вступлении Швеции в НАТО, и страна официально присоединится к военному альянсу.

При этом церемония поднятия шведского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже запланирована на понедельник, 11 марта.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году, после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже, после ряда договоренностей, Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, которая не ратифицировала заявку, что было последним препятствием для Стокгольма.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.

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