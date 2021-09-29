Швеція знімає майже всі карантинні обмеження

У середу, 29 вересня влада Швеції зняла майже всі карантинні обмеження введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Однак невакциновані повинні продовжувати дотримуватись деяких правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local Sweden.

"Розвиток явно йде в правильному напрямку, тому зараз - хороша можливість дійсно послабити обмеження", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уряд скасував обмеження на кількість учасників масових заходів як у закритому приміщенні, так і на відкритому повітрі, від відвідувачів також не вимагатимуть COVID-паспорт.

Між тим знімається обмеження на кількість людей загалом у закладах громадського харчування, за столиками та відстань між ними.

Крім цього, нічні клуби від сьогодні в Швеції зможуть відновити роботу.

До того ж скасовується рекомендація дистанційної роботи, відтепер працівники різних сфер можуть повернутися до своїх робочих місць, однак при появі симптомів COVID-19 їх просять залишатися вдома і пройти тестування.

За останніми даними, у Швеції 7 141 873 людини, що становить 83,6% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

З яких 6 536 355 громадян (76,5% населення) пройшли базовий курс вакцинації.