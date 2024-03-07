Швеция в составе НАТО может стать логистическим хабом на случай конфликтов, - FT

В ближайшие дни Швеция окончательно присоединится к НАТО, что означает, что западный оборонный альянс почти окольцует все Балтийское море, которое является важным маршрутом торговли нефтью для России и домом для одного из ее флотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Официально став 32-м членом возглавляемого США альянса на церемонии в Вашингтоне, Швеция прихватит с собой среднебалтийский остров Готланд, прозванный "гигантским авианосцем", что облегчает оборону трех небольших стран Балтии.

Вступив в НАТО, Швеция открывает новые возможности для морских перевозок, поскольку остров Готланд находится менее чем в 200 км от побережья Латвии.

Присоединение Швеции и Финляндии также позволяет Нато смотреть на Северную Европу как на один большой регион, без зияющей дыры на карте.

Прибалтийские страны, возможно, получат наибольшую выгоду от присоединения Швеции: Стокгольм намерен направить батальон для участия в многонациональном присутствии в Латвии. Но самые глубокие изменения со временем, вероятно, произойдут в самом Северном регионе.

Сотрудничество между четырьмя основными странами - Данией, Норвегией, Швецией и Финляндией - уже давно является тесным, но теперь оно должно стать еще более интенсивным.

В прошлом году ВВС четырех скандинавских стран объявили о намерении эксплуатировать свой флот, насчитывающий около 230 истребителей, как единое целое, что сделает его более крупным, чем RAF в Великобритании или ВВС Германии. Уже сейчас норвежские F-35 и шведские истребители Gripen отрабатывают посадку на финских дорогах.

Швеция, которая не имеет прямой границы с Россией, скорее всего, будет играть для военных планировщиков НАТО иную роль, чем приграничные государства. По словам официальных лиц, Стокгольм станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или стран Балтии.

Но Швеция также обладает особыми возможностями. Она имеет большой опыт работы с подводными лодками и подводными силами, что становится все более важным в Балтийском море, где за последние годы произошло несколько необъяснимых случаев саботажа - от подрыва газопроводов "Северный поток" до обрыва китайским якорем связи между Финляндией и Эстонией по передаче газа и данных.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году, после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже, после ряда договоренностей, Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, которая не ратифицировала заявку, что было последним препятствием для Стокгольма.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.

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