Швеція вирішила повернути посольство до Києва
Шведське посольство відновить роботу в столиці України після вимушеної евакуації у лютому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter очільниці МЗС королівства.
Анн Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва Швеції. Місія запрацює 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому.
"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україна та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й повинна бути", – написала міністерка.
On Wednesday, the Swedish Embassy will re-open in #Kyiv. Thank you @TobiasThyberg & team for your hard work, and to for temporarily hosting us. Sweden will continue to #StandWithUkraine, and is delighted that @SwedeninUA's diplomatic presence will be back where it belongs— Ann Linde (@AnnLinde) May 2, 2022
До слова, данське посольство відновило роботу в Києві 2 травня.
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