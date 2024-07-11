Швеция присоединилась к коалиции беспилотников для Украины

Швеция присоединяется к сотрудничеству по беспилотным летательным аппаратам для Украины, более известное как Международная коалиция беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороні Швеции.
Швеция вместе с другими странами путем совместных закупок будет поддерживать Вооруженные силы Украины дронами. В программу также может быть включено системное обучение.
Министр обороны Швеции Поль Йонсон подписал соглашение о присоединении к коалиции беспилотников от имени Стокгольма на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы иметь возможность останавливать атаки России, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам в отношении закупок, снабжения и обучения пилотов дронов", - заявил он.
Министр отметил, что участие Швеции в коалиции дронов добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области.
Союзные страны объединились в коалицию беспилотников, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Одним из важных шагов в этом направлении стало создание коалиции по вопросам беспилотников. Эта инициатива предусматривает закупку и передачу Украине дронов для усиления ее обороноспособности.
Отметим, что также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников.
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