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Швеция передумала экстрадировать двух людей в Турцию, где их обвиняют в терроризме

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Швеция, Четверг 13 июля 2023 21:54
Швеция передумала экстрадировать двух людей в Турцию, где их обвиняют в терроризме Фото: Швеция (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховный суд Швеции приостановил экстрадицию в Турцию двух граждан после того, как Анкара ранее потребовала экстрадиции этих лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, о котором пишет SVT Nyheter.

Позиция Турции

Турция утверждает, что указанные лица были членами вооруженной террористической организации.

Говорят, что они присоединились к движению Гюлена (в Турции называется "Хизмет" - ред.), загрузив и используя мобильное приложение ByLock, которым пользуются только члены движения.

Приложение представляет собой зашифрованный сервис обмена сообщениями, который запрещен в Турции.

Одним из условий экстрадиции является то, что деяние, которое лежит в основе запроса, является преступным как в Турции, так и в Швеции. С 1 июня в Швеции наказывается участие в террористической организации.

Генеральный прокурор Швеции изменил свою позицию по экстрадиции

Верховный суд Швеции не считает, что загрузка мобильного приложения не может рассматриваться как такое участие, которое требуется для совершения преступления в соответствии с законом о терроризме.

Таким образом, требование о двойной уголовной ответственности не соблюдается - и, следовательно, существуют препятствия для экстрадиции. Также эти два человека имеют статус беженцев и рискуют подвергнуться преследованию в случае их экстрадиции.

Генеральный прокурор заявил об отказе от экстрадиции в первоначальном заявлении.

Экстрадиции из Швеции в Турцию

Этот процесс тесно связан с заявкой Швеции на вступление в НАТО. Турция потребовала от Швеции передать ей лиц, которых Анкара считает террористами.

Недавно Швеция решила экстрадировать в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана. А до этого правительство Швеции отказалось экстрадировать в Турцию другого мужчину, которого Анкара обвиняет в терроризме.

Вступление Швеции в НАТО

В прошлом году Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. При этом ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. В частности, что касается Турции, там считают, что Швеция лоббирует интересы курдских групп, которые в Турции считают террористическими.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс. В частности, накануне саммита НАТО, 9 июля, Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы членства Швеции в Альянсе.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Турции накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в НАТО.

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