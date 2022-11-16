Швеция передаст Украине пакет военной помощи почти на 300 млн долларов, включая ПВО

Предыдущий вклад Швеции, которая подала заявку на вступление в НАТО вместе с соседней Финляндией, варьировался от простого обмундирования, такого как каски и бронежилеты, до реактивных гранатометов и ракет.

"Это более крупный пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. Это самая крупная работа, которую мы сделали, и мы точно следуем украинскому списку приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас", - заявил Кристерссон на пресс-конференции.

Министр обороны Пал Джонсон сказал, что новый пакет военной техники включает в себя систему противовоздушной обороны и боеприпасы из складских запасов ее вооруженных сил, столь необходимые для защиты Украины от яростного натиска российских ракет в последние недели.

Предыдущее социал-демократическое правительство Швеции, которое проиграло правой коалиции Кристерссона на выборах в сентябре, согласовало несколько траншей помощи Украине, как военной, так и гуманитарной, на сумму более 1 млрд крон.

Артиллерийская система Archer в течение некоторого времени занимала первое место в списке пожеланий Украины, но не была включена в новый пакет помощи, хотя Джонсон не исключил ее в будущем и сказал, что будет оказана дополнительная поддержка.

Кристерссон также сказал, что правительство внимательно следит за развитием событий, связанных со взрывом в Польше недалеко от границы с Украиной во вторник, и что для получения более четкой картины того, что произошло, необходима дополнительная информация.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону. По его словам, с приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины.

Резников пояснил, что Украине нужно сделать следующее: