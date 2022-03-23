Швеція передасть Україні ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї

Швеція допомагає Україні у боротьбі з Російською Федерацією. Планує додатково надіслати ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Svenska Dagbladet .

"Ми вважаємо дуже важливим продовжувати активно підтримувати Україну. Дуже приємно, що вони можуть стати на заваді російським планам на успіх в Україні. Їхня боротьба - це також боротьба за європейський порядок безпеки",- заявив міністр.

За словами Гульквіста, новий пакет військової підтримки також включатиме й обладнання для розмінування.