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Швеция передала ВСУ 8 гаубиц Archer. Они уже в Украине

Фото: Швеция передала ВСУ 8 гаубиц Archer (defence-ua com)
Автор: Наталья Юрченко

Швеция передала украинским войскам восемь новейших самоходных артиллерийских установок Archer. Они уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона, которого цитирует SVT.

Шведское правительство приняло решение о передаче Украине САУ Archer в январе. Как отметил министр обороны Швеции, гаубицы Archer обладают хорошей мобильностью и высокой точностью.

Вчера в День ракетных войск и артиллерии украинские военные впервые показали САУ Archer, которую уже передали в бригады.

САУ Archer - шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6×6, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Радиус действия установки составляет пять километров. Для развертывания, открытия огня и отъезда с места нужно всего несколько минут.

 

Помощь Швеции

Напомним, что Швеция поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия. Страна оказывает как финансовую, так и военную помощь.

В прошлом месяце глава Минобороны Швеции анонсировал новый пакет помощи на сумму в сумме 2,2 млрд крон (199 млн долларов). Он будет включать в себя боеприпасы и запасные части для ранее переданных систем.

Западные СМИ отмечают, что Швеция подходит к решению передать Украине истребители Gripen. Но в правительстве намекнули, что это станет возможным, только если Швеция присоединится к НАТО.

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