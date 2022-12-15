Швеция объявила приоритеты своего председательства в Евросоюзе в 2023 году

Как говорится в релизе, приоритетами шведского председательства в Совете ЕС станут безопасность, устойчивость, процветание, демократические ценности и верховенство закона.

В документе отмечается, что Швеция принимает председательство в Совете Евросоюза в период исторических вызовов для государств-членов и Союза в целом.

"Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также глобальных поставок продовольствия и энергии. Украина борется за свое выживание как нация, а также за безопасность и жизни своих граждан", - говорится в публикации.

Стокгольм также обращает внимание, что ЕС и его государства-члены оказали Украине "беспрецедентную поддержку и будут твердо стоять на ее стороне", а также указывает на необходимость обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в том числе прочную трансатлантическую связь.

В представленных приоритетах говорится о согласовании надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами, дальнейшие шаги которой будут основываться на совместных действиях Евросоюза по противодействию агрессии РФ против Украины, а также имплементации Стратегического компаса ЕС и других инициатив.

Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути нашей страны в ЕС.

Что касается пункта об устойчивости, то тут говорится о стимулировании экономического роста и усилении конкурентоспособности Евросоюза, учитывая полномасштабную военную агрессию РФ против Украины и ее краткосрочные последствия.

Направление о процветании означает преодоление высоких и нестабильных цен на энергоносители с одновременной реформой энергетического рынка и решением климатических проблем.

"Европа должна подавать пример, добиваясь амбициозных целей в области климата, стимулируя рост и конкурентоспособность. Мы введем Fit for 55 в действие и ускорим переход энергии", - говорится в сообщении.

Напомним, что во втором полугодии текущего года в Совете ЕС председательствует Чехия.