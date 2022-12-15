Швеция объявила приоритеты своего председательства в Евросоюзе в 2023 году

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон представил приоритеты председательства страны в Совете Европейского союза в первой половине 2023 года. Среди ключевых направлений деятельности органа будут, в том числе, вопросы российской полномасштабной войны против Украины.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт шведского председательства в ЕС.
Как говорится в релизе, приоритетами шведского председательства в Совете ЕС станут безопасность, устойчивость, процветание, демократические ценности и верховенство закона.
В документе отмечается, что Швеция принимает председательство в Совете Евросоюза в период исторических вызовов для государств-членов и Союза в целом.
"Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также глобальных поставок продовольствия и энергии. Украина борется за свое выживание как нация, а также за безопасность и жизни своих граждан", - говорится в публикации.
Стокгольм также обращает внимание, что ЕС и его государства-члены оказали Украине "беспрецедентную поддержку и будут твердо стоять на ее стороне", а также указывает на необходимость обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в том числе прочную трансатлантическую связь.
В представленных приоритетах говорится о согласовании надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами, дальнейшие шаги которой будут основываться на совместных действиях Евросоюза по противодействию агрессии РФ против Украины, а также имплементации Стратегического компаса ЕС и других инициатив.
Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути нашей страны в ЕС.
Что касается пункта об устойчивости, то тут говорится о стимулировании экономического роста и усилении конкурентоспособности Евросоюза, учитывая полномасштабную военную агрессию РФ против Украины и ее краткосрочные последствия.
Направление о процветании означает преодоление высоких и нестабильных цен на энергоносители с одновременной реформой энергетического рынка и решением климатических проблем.
"Европа должна подавать пример, добиваясь амбициозных целей в области климата, стимулируя рост и конкурентоспособность. Мы введем Fit for 55 в действие и ускорим переход энергии", - говорится в сообщении.
Напомним, что во втором полугодии текущего года в Совете ЕС председательствует Чехия.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции выделило на помощь Украине еще 600 миллионов шведских крон, что составляет более 55 миллионов евро. Эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.
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