Швеция предоставит Украине системы ПВО на 113 млн долларов
Швеция предоставит Украине системы ПВО на сумму 1,2 млрд шведских крон (около 113 млн долларов). Правительство страны уполномочит Администрацию оборонных материалов закупить системы Robot 70 и Tridon Mk2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.
"В эту годовщину мы можем объявить о закупке систем противовоздушной обороны общей стоимостью 1,2 миллиарда шведских крон для передачи Украине. Учитывая растущую интенсивность российских ракетных атак, атак с использованием беспилотников и бомб, существует насущная потребность Украины в средствах противовоздушной обороны", - говорится в материале.
Robot 70 - это проверенная система, которая была разработана и усовершенствована. Tridon Mk2 может противостоять российским массированным ударам простыми беспилотниками и ракетами, сообщает издание. Это важно как на случай продолжения боевых действий, так и для обеспечения возможного прекращения огня.
Кроме того, в рамках международного сотрудничества Швеция передаст Украине зенитные ракеты, которые уже используются в Украине, а также зенитное оружие, которое могут носить отдельные солдаты.
"Поддерживая Украину, мы укрепляем нашу собственную безопасность. Вместе с нашими соседями мы входим в десятку крупнейших доноров Украины в мире", - пишет издание.
Напомним, 19 февраля глава Министерства внутренних дел (МВД) Польши Томаш Семоняк и министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской обороны. Документ охватывает вопросы защиты гражданского населения, безопасности в Балтийском регионе и устойчивости к гибридным угрозам. Подписание состоялось на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.
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