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Швеция предоставит Украине системы ПВО на 113 млн долларов

Понедельник 24 февраля 2025 01:50
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Швеция предоставит Украине системы ПВО на 113 млн долларов Фото: помогая Украине, Швеция заботится о своей безопасности (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Швеция предоставит Украине системы ПВО на сумму 1,2 млрд шведских крон (около 113 млн долларов). Правительство страны уполномочит Администрацию оборонных материалов закупить системы Robot 70 и Tridon Mk2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.

"В эту годовщину мы можем объявить о закупке систем противовоздушной обороны общей стоимостью 1,2 миллиарда шведских крон для передачи Украине. Учитывая растущую интенсивность российских ракетных атак, атак с использованием беспилотников и бомб, существует насущная потребность Украины в средствах противовоздушной обороны", - говорится в материале.

Robot 70 - это проверенная система, которая была разработана и усовершенствована. Tridon Mk2 может противостоять российским массированным ударам простыми беспилотниками и ракетами, сообщает издание. Это важно как на случай продолжения боевых действий, так и для обеспечения возможного прекращения огня.

Кроме того, в рамках международного сотрудничества Швеция передаст Украине зенитные ракеты, которые уже используются в Украине, а также зенитное оружие, которое могут носить отдельные солдаты.

"Поддерживая Украину, мы укрепляем нашу собственную безопасность. Вместе с нашими соседями мы входим в десятку крупнейших доноров Украины в мире", - пишет издание.

Напомним, 19 февраля глава Министерства внутренних дел (МВД) Польши Томаш Семоняк и министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской обороны. Документ охватывает вопросы защиты гражданского населения, безопасности в Балтийском регионе и устойчивости к гибридным угрозам. Подписание состоялось на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

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