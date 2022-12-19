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Швеция модернизирует свои истребители Gripen C/D на 336 миллионов долларов

Фото: шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen (Pia Ericsson / fmv.se)
Автор: Владимир Костырин

Вооруженные силы Швеции улучшат свой парк истребителей Gripen C/D (военные самолеты Saab JAS 39 Gripen). Было подписано соглашение с компанией Saab о расширении возможностей и обеспечении доступности летной системы самолетов до середины 2030-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на управление материально-технического обеспечения обороны Швеции (FMV).

Стоимость заказа составляет примерно 3,5 миллиарда шведских крон (более 336 миллионов долларов США), и заказ должен быть выполнен в течение 2023-2029 годов.

Контракт также включает в себя возможность для FMV разместить дополнительные заказы в ближайшие годы для дальнейшего развития возможностей.

Как отмечается в релизе, увеличение возможностей дает Швеции более эффективный и мощный боевой самолет, который включает, среди прочего:

  • улучшенные летные характеристики и более эффективные сенсорные системы как для самозащиты, так и для измерения целей и разведки,
  • развиваются и укрепляются предпосылки способности к атаке,
  • обеспечивается постоянная хорошая доступность в течение длительного времени, а возможности параллельной эксплуатации Gripen E и C/D расширяются.

"Модернизация дает Вооруженным силам более сильный боевой авиационный потенциал и позволяет эксплуатировать JAS 39C/D до середины 2030-х годов", - заявила глава отдела авиационного оборудования FMV Ингела Матиассон.

Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen - грифон) - шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab. С ноября 1997 года JAS 39 был официально принят на вооружение Шведских Военно-Воздушных Сил. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия.

Ранее сообщалось, что в декабре правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине, который 1,5 раза больше, чем предыдущий.

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Швеция