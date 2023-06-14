Швеция намерена к осени установить виновников подрыва "Северных потоков"

"Я надеюсь, что мы, по крайней мере, этой осенью сможем принять решение относительно обвинительных заключений, по крайней мере, таковы наши амбиции в нынешних условиях", - сказал Юнгквист шведскому радио.

При этом он выразил уверенность, что со временем выяснится, кто совершил диверсию.

В сентябре 2022 года в результате нескольких необъяснимых подводных взрывов произошел разрыв газопровода "Северный поток-1" и недавно построенного газопровода "Северный поток-2".

Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании, и обе страны заявляют, что взрывы были преднамеренными, хотя им еще предстоит установить, кто несет ответственность.

В апреле Юнгквист сообщил, что основным сценарием подрыва российских газопроводов Nord Stream в сентябре прошлого года является причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории.

"Я думаю, что эта гипотеза была подтверждена в ходе расследования", - сказал он шведскому радио.

Политическое дело

Вторжение России в Украину привлекло политическое внимание к зависимости Европы от российского природного газа, а разрушение газопровода "Северный поток" ускорило переход блока к другим поставщикам энергии.

"Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию. При этом Северный поток-2 так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" в летом 2022 года.

Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей у "Северных потоков" непосредственно перед взрывом.

Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия всерьез не рассматривается.