Швеция и Дания закупят более 200 новых БМП CV90: сколько из них получит Украина
Швеция и Дания подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на закупку 205 боевых машин CV9035MkIIIC. Часть из них будет отправлена в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.
По данным шведского правительства, из 205 боевых машин 115 будут поставлены в Данию, а 50 будут закуплены для Швеции на замену ранее переданных Украине. А вот остальные 40 машин будут закуплены для поставки в Украину. Финансы на это выделены из средств, ранее переданных Данией и Швецией. Общая сумма контракта составляет 25 миллиардов шведских крон.
"Эти инвестиции позволят получить больше шведской бронетехники, которая сделает Европу, и особенно Украину, более безопасной. Шведская оборонная промышленность является уникальным и мощным активом для нашей национальной и коллективной обороноспособности, - заявил министр обороны Пол Йонсон.
По его словам, в Украине бронетранспортер получил высокую оценку в использовании. В частности, его уровень защиты спас жизни солдат во время прямых попаданий.
Всего 10 стран решили приобрести систему CV90. Это Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция, Швейцария, Швеция, Эстония и Украина.
Ранее Украина уже получила 50 боевых машин CV90.
CV90 - современная боевая машина пехоты
CV90 (Combat Vehicle 90) - это семейство боевых машин пехоты, разработанных шведской компанией BAE Systems Hägglunds в 1990-х годах. Основная цель разработки - создание мобильной, защищенной и мощной платформы для поддержки пехоты на поле боя.
CV90 оснащена автоматической пушкой калибра 30-40 мм, современными системами управления огнем и броней, которая обеспечивает защиту от мин и стрелкового оружия. Модификации машины включают версии для перевозки пехоты, командования, противовоздушной обороны и артиллерийской поддержки.
Использование и эффективность
CV90 широко используется армиями Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов и других стран, которые ценят ее универсальность и надежность. Машина адаптирована к различным типам местности, включая сложные климатические условия. Ее высокотехнологичные сенсоры и система управления позволяют интегрировать CV90 в современные сети боевого управления, обеспечивая эффективность в координации с другими подразделениями. CV90 также показала свою успешность в реальных боевых действиях, подтверждая статус одной из самых современных боевых машин пехоты.
Помощь оборонной промышленности Украины
Следует напомнить, что Дания одна из первых стран НАТО, которая согласилась напрямую предоставить средства украинской оборонной промышленности.
В частности, в июле она заказала для украинских защитников 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана".
А в сентябре правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине, стоимость которого составляет 4,6 млрд шведских крон (около 400 млн евро).
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