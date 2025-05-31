Швеция готовится тратить 5% на оборону: что известно

"У нас есть траектория, ведущая к 3,5% для чистых военных расходов, а затем 1,5% для военных расходов на оборону. Так что в целом 5%. Мы готовы взять на себя ответственность", - сказал Йонсон изданию.

Выступая на полях конференции по вопросам безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре, министр выразил позитивный настрой по поводу общего сдвига в настроениях среди европейских союзников.

"Я никогда не видел такого чувства срочности в Европе, как сейчас", - сказал он, комментируя планируемое увеличение военных расходов.

Ожидается, что НАТО примет новую цель по оборонным расходам на саммите в июне, выполнив требование президента США Дональда Трампа, которое изначально казалось нереалистичным. Согласно годовому отчету Альянса, опубликованному в апреле, только 23 из 32 стран-участниц достигли текущей цели в 2%. Но ожидается, что все они достигнут ее к лету, пишет Bloomberg.

В настоящее время правительство Швеции планирует увеличить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2030 году.

По словам Йонсона, Россия будет стремиться быстро восстановить и перебросить свой военный потенциал ближе к европейским соседям после того, как будет заключено мирное соглашение с Украиной. Это в свою очередь, повышает угрозу для стран Прибалтики и Северной Европы.

"Как только будет достигнуто мирное соглашение, они переместят свои активы и возможности ближе к нам", - сказал он.

Ранее в этом году в отчете разведки Дании говорилось, что если США не вмешаются, то РФ может начать крупномасштабную атаку на Европу в течение 5 лет.

Йонсон сообщил, что шведские разведслужбы провели "аналогичные оценки", и отметил, что РФ наращивает производство оборонной промышленности и извлекает уроки из своего опыта в Украине, в том числе становясь "более подкованной" в области радиоэлектронной борьбы и развивая свои возможности нанесения ударов на большой дальности.