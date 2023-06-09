Швеция разрешила разместить войска НАТО на своей территории до вступления в Альянс

Швеция позволит НАТО разместить войска на своей территории еще до того, как она официально присоединится к оборонному альянсу

Об этом заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пал Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом году Швеция подала заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину. Возражения со стороны Турции и Венгрии задержали подачу заявки, и теперь Швеция надеется присоединиться к саммиту НАТО в Литве в следующем месяце.

"Правительство приняло решение о том, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку с НАТО и странами НАТО, чтобы обеспечить будущие совместные операции. Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Решение посылает четкий сигнал России и укрепляет обороноспособность Швеции", - говорится в статье, опубликованной в ежедневной газете Dagens Nyheter.

По их словам, Россия в обозримом будущем останется угрозой для соседних стран, и они не уверены в степени территориальных амбиций президента Владимира Путина.

Соседняя скандинавская страна Финляндия, имеющая протяженную границу с Россией, вступила в НАТО в апреле.

Вступление Швеции в НАТО

После подачи заявки на вступление в НАТО Швеция уже более года пытается стать новым членом Североатлантического альянса. После подачи заявки она получила гарантии безопасности от отдельных стран НАТО, в частности Великобритании.

На данный момент ее членство отказывается ратифицировать Венгрия и Турция. Возражения Турции могут быть сняты после того, как в мае в этой стране прошли президентские выборы, на которых победил Реджеп Тайип Эрдоган.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования и может вступить в Альянс до июльского саммита.