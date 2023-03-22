Швеция будет сегодня голосовать за вступление в НАТО

Парламент Швеции в среду, 22 марта, проведет голосование по вступлению страны в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал SVT .

Сообщается, что утром в парламенте были запланированы дебаты, а голосование за доклад Комитета по иностранным делам, который рекомендует принять членство, состоится около 17:00 по киевскому времени.

Ожидается, что парламент проголосует за членство Швеции в Альянсе. Таким образом, страна сможет присоединиться к Альянсу после того, как все его члены ратифицируют ее заявку.

Издание отмечает, что большинство политических сил поддерживают решение о вступлении страны в НАТО. Только Левая партия и Партия зеленых выступают против. Эти партии внесли свои предложения по законодательному закреплению того, что ядерное оружие не может находиться на территории Швеции в случае присоединения к Альянсу.

Также сообщается, что решение повлечет за собой несколько изменений в законодательство. В частности, предлагают, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться в Альянс за военной поддержкой.

Правительство также будет иметь право просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности территории Швеции как в военное, так и в мирное время.

Напомним, в Турции считают, что Швеция делает недостаточно для того, чтобы вступить в НАТО.

При этом в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО до саммита Альянса в июле.

К тому же в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

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