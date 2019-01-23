У Швеції Volvo відкликав майже 40 тисяч автомобілів

Ілюстративне фото (volvo.com)

У бензопроводі були виявлені тріщини

Прес-секретар Volvo Cars Анніка Б'єрстаф заявила, що автовиробник відкликав у Швеції 37 тисяч автомобілів після виявлення дефектів у бензопроводі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Local.

Зокрема, у бензопроводі були виявлені тріщини.

"Розслідування Volvo Cars виявили тріщини у бензопроводі, і тому було вирішено відкликати вказані автомобілі у вигляді безпекового запобіжного заходу", - пояснила прес-секретар.

За її словами, такий дефект призведе до того, що з часом через ймовірні тріщини в бензопроводі паливо може самовільно проливатися у двигун.

Будуть відкликані моделі Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 та XC90.

Також вказано, що власники цих автомобілів повинні самостійно зателефонувати офіційним дилерам Volvo для безкоштовного ремонту дефекту.

Нагадаємо, у 2016 році шведський автовиробник Volvo відкликав 50 тисяч автомобілів на 40 ринках через дефект, який може призвести до недовгого вимкнення двигуна.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні 2012 року компанія Volvo Cars відкликала більше 12 тисяч автомобілів, імпортованих на територію Китаю. Причиною стала несправність у проводці у моделях S60 і XC60, яка може перешкодити розкриттю подушок безпеки у разі зіткнення. Крім того, в ряді автомобілів тих же моделей вада в покритті днища кузова міг привести до витоку палива.