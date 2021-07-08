У Швеції відразу після вильоту з аеропорту розбився літак

У четвер ввечері надійшов сигнал SOS про катастрофу літака в аеропорту Еребру.

"Вісім парашутистів і один пілот перебували на борту невеликого гвинтового літака. Шведське морське і повітряне рятувальне агентство почало рятувальну операцію разом з аварійно-рятувальними службами, поліцією і швидкою допомогою", - заявив співробітник прес-служби шведської морської адміністрації.

На місці події працюють три пожежні частини рятувальних служб. Десять машин швидкої допомоги також знаходяться поблизу місця події.