У Швеції очікують піку другої хвилі коронавірусу в середині грудня

Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)

У Швеції розраховують, що пік захворюваності під час другої хвилі коронавірусу припаде на середину грудня. Розвиток подій буде залежати від дотримання вимоги громадянами.

Про це заявив глава агентства охорони здоров'я Швеції Йохан Карлсон.

В уряді вважають такий варіант проходження другої хвилі оптимістичними, оскільки він покаже ефективність запроваджених у жовтні більш жорстких обмежень в країні.

Наголошується, що поточна статистика по нових випадків нижче спрогнозованої раніше моделі розвитку пандемії. Але в агентстві припускають, що це може бути не пов'язано зі зниженням захворюваності, а з тестуванням, яке в деяких регіонах не встигає за кількістю запитів.

З жовтня в Швеції регулярно оновлюються антирекорди захворюваності. 19 листопада за добу зафіксували 7 629 нових випадків і це найбільший показник за час пандемії. Померло 6 622 людини і відсоток смертності від коронавіруса в Швеції вище, ніж у сусідніх Норвегії, Данії та Фінляндії.

На відміну від сусідів, шведи при першій хвилі коронавіруса не вводили жорсткі обмеження. У жовтні ж ситуація не дозволила Швеції обійтися колишніми заходами.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом. У подружжя спостерігаються легкі симптоми COVID-19.