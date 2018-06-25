У Швеції двох палестинців і сирійця посадили за підпал синагоги

Вони отримали терміни позбавлення волі від року і трьох місяців до двох років.

Суд шведського міста Гетеборг засудив двох палестинців і сирійця за їх участь у нападі на синагогу, яку закидали "коктейлями Молотова". Про це повідомляє шведське видання GP.

Повідомляється, що молоді люди у віці від 18 до 23 років отримали терміни позбавлення волі від року і трьох місяців до двох років.

Одного з засуджених видворять зі Швеції після того як той відбуде свій термін покарання.

Як зазначається, прокуратура визнала ускладнюючою обставиною мотив расової ненависті нападників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Швеції поліція заарештувала трьох підозрюваних у нападі на синагогу в місті Гетеборзі.

Також додамо, що 9 грудня 2017 року невідомі в масках закидали синагогу "коктейлями Молотова" у Швеції.