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У Швеції двох палестинців і сирійця посадили за підпал синагоги

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 15:01
Іллюстративне фото: суд (РБК-Україна)
Іллюстративне фото: суд (РБК-Україна)

Вони отримали терміни позбавлення волі від року і трьох місяців до двох років.

Суд шведського міста Гетеборг засудив двох палестинців і сирійця за їх участь у нападі на синагогу, яку закидали "коктейлями Молотова". Про це повідомляє шведське видання GP.

Повідомляється, що молоді люди у віці від 18 до 23 років отримали терміни позбавлення волі від року і трьох місяців до двох років.

Одного з засуджених видворять зі Швеції після того як той відбуде свій термін покарання.

Як зазначається, прокуратура визнала ускладнюючою обставиною мотив расової ненависті нападників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Швеції поліція заарештувала трьох підозрюваних у нападі на синагогу в місті Гетеборзі.

Також додамо, що 9 грудня 2017 року невідомі в масках закидали синагогу "коктейлями Молотова" у Швеції.

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Теги публікації: Швеция, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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