Шведский ASC 890 уже в украинском небе: чем он особенный и как дополнит F-16

В украинском оборонном ведомстве уточнили, что шведский самолет совершает боевые вылеты последние 6 месяцев - с марта 2026 года.

Важно понимать, что он известен не только как ASC 890. Также его часто называют Saab 340 AEW&C или S-100B Argus.

Уникальность и важность этого самолета для Украины одним из первых объяснил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, именно ASC 890 открывает для Сил обороны новые возможности в противодействии воздушным и морским целям.

Более того, в сочетании с истребителями F-16 этот самолет существенно усиливает боевые способности украинской авиации.

Еще в 2024 году было ясно, что передача ASC 890 станет для Украины действительно историческим событием и серьезным геймчейнджером в войне против России.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина объяснил, что после распада СССР Украине не достались самолеты радиолокационного обнаружения. Именно поэтому несколько десятилетий мы были вынуждены следить за воздушной обстановкой только с помощью наземных радаров. Однако благодаря решению Швеции ситуация резко изменилась.

Как объяснил Романенко, после получения ASC 890 Украина наконец-то сформировала полноценную противовоздушную оборону.

Шведский самолет ASC 890 (Фото: wikipedia.org)

Одна из ключевых особенностей ASC 890 заключается в том, что он способен "видеть" воздушные цели на значительном расстоянии . Для него не является проблемой обнаружить вражеский самолет на расстоянии 200-250 км или ракету - на 150-200 км.

Ключевые характеристики ASC 890: