RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Шведский ASC 890 уже в украинском небе: чем он особенный и как дополнит F-16

11:42 06.09.2026 Вс
3 мин
Речь идет о настоящем геймчейнджере в войне с Россией
aimg Юлия Капитонова
Фото: Шведский самолет начал боевые вылета (Jesper Sundström)

В мае 2024 года Швеция объявила о передаче Украине самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890. В Минобороны Украины впервые подтвердили, что он уже совершает боевые вылеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО Украины.

В украинском оборонном ведомстве уточнили, что шведский самолет совершает боевые вылеты последние 6 месяцев - с марта 2026 года.

Важно понимать, что он известен не только как ASC 890. Также его часто называют Saab 340 AEW&C или S-100B Argus.

Уникальность и важность этого самолета для Украины одним из первых объяснил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, именно ASC 890 открывает для Сил обороны новые возможности в противодействии воздушным и морским целям.

Более того, в сочетании с истребителями F-16 этот самолет существенно усиливает боевые способности украинской авиации.

Еще в 2024 году было ясно, что передача ASC 890 станет для Украины действительно историческим событием и серьезным геймчейнджером в войне против России.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина объяснил, что после распада СССР Украине не достались самолеты радиолокационного обнаружения. Именно поэтому несколько десятилетий мы были вынуждены следить за воздушной обстановкой только с помощью наземных радаров. Однако благодаря решению Швеции ситуация резко изменилась.

Как объяснил Романенко, после получения ASC 890 Украина наконец-то сформировала полноценную противовоздушную оборону.

Шведский самолет ASC 890 (Фото: wikipedia.org)

Одна из ключевых особенностей ASC 890 заключается в том, что он способен "видеть" воздушные цели на значительном расстоянии . Для него не является проблемой обнаружить вражеский самолет на расстоянии 200-250 км или ракету - на 150-200 км.

Ключевые характеристики ASC 890:

  • Назначение: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ/AEW&C) - фактически "летающий радар", обеспечивающий обнаружение, сопровождение и классификацию воздушных и морских целей.
  • Дальность обнаружения: в зависимости от типа цели и условий - до 300-400 км, в некоторых источниках приводится максимальная дальность до 450 км.
  • Что может обнаруживать: самолеты, ракеты, беспилотники и морские цели.
  • Экипаж: 6 человек - два пилота и операторы системы.
  • Крейсерская скорость: около 520-530 км/ч.
  • Максимальная высота полета: около 7,6 км.
  • Продолжительность полета: более 5 часов; отдельные источники приводят до 7 часов в зависимости от конфигурации и условий миссии.
  • Длина: около 20,6м.
  • Размах крыльев: 21,44м.
  • Коммуникации и управление: самолет может обмениваться данными с другими воздушными и наземными силами, что позволяет использовать его не только для наблюдения, но и управления и координации боевых действий.

Узнать еще больше интересной и важной информации об ASC 890 можно в материале РБК-Украина "Видят в небе все. Чем уникальны шведские ASC 890, как изменят правила игры и дополнят F-16".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ШвецияПВОАвиация Украины