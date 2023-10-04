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В Шведской академии наук не видят проблем в Нобелевской премии для ученого из России

Стокгольм, Среда 04 октября 2023 17:39
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В Шведской академии наук не видят проблем в Нобелевской премии для ученого из России Фото: в Шведской академии наук не видят проблем в Нобелевской премии для ученого из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жюри Нобелевской премии не принимало во внимание фактор гражданства, когда определило лауреатом ученого из России Алексея Екимова.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь Шведской академии наук Ханс Эллегрен.

У него уточнили, чем руководствовалась академия наук, когда присуждала Нобелевскую премию российскому ученому, учитывая, что РФ продолжает свою захватническую войну против Украины.

"Когда дело доходит до отбора лауреатов Нобелевской премии, мы просто следуем процедуре определения наиболее важных открытий. После этого мы определяем наиболее важных участников, внесших вклад в эти открытия. Не обращая внимания на национальность или какие-либо другие факторы. Это означает, что национальность здесь не имеет значения", - заявил Эллегрен.

Он добавил, что это якобы соответствует завещанию Альфреда Нобеля, который сказал, что премию должен получить самый достойный человек, независимо от его национальности.

Стоит заметить, что Екимов также имеет американский паспорт и с 1999 года работает и живет в США.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области химии. Одним из них стал российский ученый Алексей Екимов.

Нобелевскую премию ему и еще двум ученым вручили за открытие и исследование полупроводниковых квантовых точек.

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