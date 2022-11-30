Шведка Эберг выиграла первый старт сезона в женском биатлоне, украинки за пределами топ-50

27-летняя биатлонистка с первым временем одолела 15-километровую дистанцию ​​в финском Контиолахти. Она прошла гонку за 43:53.8 минуты.

На четырех огневых рубежах Эберг допустила только один промах. Почти безошибочная стрельба позволила ей опередить почти на 40 секунд двух конкуренток – норвежку Таннреволд с итальянкой Виттоцци. Первая отстрелялась без промахов, а вторая не закрыла одну мишень.

Провальной гонка стала для украинок. Лучшей в составе команды стала Дарья Блашко. Она заняла 51-е место, допустив два промаха. В восьмой десятке оказались Анна Кривонос и Елена Билосюк. Из-за проблем со здоровьем не вышли на старт Юлия Джима и Ирина Петренко.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км, женщины:

Ханна Эберг Ингрид Ланнмарк Таннреволд (+36,5) Лиза Виттоцци (+39,7)

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51. Дарья Блашко (+5:56,3)

74. Анна Кривонос (+8:08,2)

80. Елена Билосюк (+9:20,7)