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Шведка Эберг выиграла первый старт сезона в женском биатлоне, украинки за пределами топ-50

Фото: Ханна Эберг одержала восьмую победу в карьере (facebook.com/hannaoebergbiathlon)
Автор: Антон Федорцив

Вслед за соотечественником Мартином Понсилуомой представительница Швеции Ханна Эберг триумфовала в первой гонке нового биатлонного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летняя биатлонистка с первым временем одолела 15-километровую дистанцию ​​в финском Контиолахти. Она прошла гонку за 43:53.8 минуты.

На четырех огневых рубежах Эберг допустила только один промах. Почти безошибочная стрельба позволила ей опередить почти на 40 секунд двух конкуренток – норвежку Таннреволд с итальянкой Виттоцци. Первая отстрелялась без промахов, а вторая не закрыла одну мишень.

Провальной гонка стала для украинок. Лучшей в составе команды стала Дарья Блашко. Она заняла 51-е место, допустив два промаха. В восьмой десятке оказались Анна Кривонос и Елена Билосюк. Из-за проблем со здоровьем не вышли на старт Юлия Джима и Ирина Петренко.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км, женщины:

  1. Ханна Эберг
  2. Ингрид Ланнмарк Таннреволд (+36,5)
  3. Лиза Виттоцци (+39,7)

...

51. Дарья Блашко (+5:56,3)
74. Анна Кривонос (+8:08,2)
80. Елена Билосюк (+9:20,7)

К слову, накануне Понсилуома выиграл биатлонный спринт в мужских соревнованиях.

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Биатлон