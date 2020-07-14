Шустер і Єлізаров придбали для військового госпіталю медобладнання на 1 млн грн

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії Головного військового клінічного госпіталю встановили новий наркозно-дихальний апарат, який придбали телеведучий Савік Шустер і його партнер по "Савік Шустер Студії" Павло Єлізаров. Вартість апарату з супутнім обладнанням до нього становить понад 1 млн грн.

Про це повідомляє "Гордон".

"Так склалося, що в моєму житті війна і медицина весь час перетиналися. Я член міжнародної гуманітарної організації "Лікарі світу". З 1980-х я працював репортером і разом із французькими лікарями багато допомагав людям, які потерпали від війни по всій планеті. Для мене цілком природно у воєнні часи допомогти тим, хто на передовій потрапляє під обстріл", - розповів Шустер.

За його словами, військовому госпіталю зараз непросто, і "під час сучасної війни потрібно сучасне медобладнання, щоб рятувати життя".

"Цей апарат дає багато інформації в реальному часі й допомагає анестезіологу і хірургу працювати", - додав телеведучий.

Своєю чергою, Павло Єлізаров підкреслив, що рішення про закупівлю медичного обладнання було прийнято після початку карантину.

"Зазвичай ми з усієї країни привозимо у студію приблизно 100 осіб, розселяємо, знімаємо – це фішка нашої програми. Але коли почався карантин, ми перестали їх возити і побачили, що заощадили гроші. Допомогти іншим у складну хвилину – це нормальна людська потреба. І ми обрали військовий госпіталь, тому що війни на сході України ніхто не скасовував, там усе ще гинуть наші хлопці", - зазначив Єлізаров.

За їх словами, апарат стати в нагоді не тільки під час пандемії, але і допоможе вирішувати актуальні завдання при рятуванні життя військових.

Начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії госпіталю, полковник медичної служби Володимир Хіль, також підтвердив, що перевага нового обладнання - його універсальність.

"Цю наркозну станцію Mindray можна використовувати під час проведення операцій, а так само як ШВЛ. Але це не зовсім звичайний ШВЛ. Пацієнти на штучній вентиляції зазвичай потребують седації. Так ось цей апарат забезпечує таку можливість", - повідомив лікар.

За словами доктора, апарат вже використовується в операційній.

"Така допомога дуже важлива для нас зараз. Павло і Савік усе зробили дуже швидко й апарат удалий придбали. Самі замовили, забезпечили доправлення і розмитнення. Я як начальник відділення їм дуже вдячний. Апарат уже активно використовують в операційній. А оскільки він мобільний, то за необхідності ми його відразу зможемо перемістити до відділення реанімації для надання допомоги пацієнтам із коронавірусною інфекцією", - розповів Хіль.

Єлізаров також повідомив, що з доставкою обладнання виникли певні труднощі через карантин. Апарат не входив у списки засобів першої необхідності. У підсумку логістика зайняла більше часу, а оформлення потребувало великих зусиль.

"Військові лікарі - люди, які багато чого бачили, більшість побували на передовій. Доктор Хіль - суворий фронтовий лікар, полковник. Найкайфовіше відчуття у мене від реакції медиків, - вони отримали іграшку, від якої на обличчях була світла радість", - поділився Єлізаров.

Нагадаємо, станом на 14 липня в Україні заразилися коронавірусом ще 638 осіб. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області та Києві.

Всього з початку пандемії заразилося 54 771 осіб, одужали 27 157 осіб та 1414 осіб померли.