Шуляк: с 15 августа будут рассматривать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье

Правительство утвердило постановление о порядке предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, и с августа местные комиссии начнут рассматривать заявления собственников уничтоженного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Подать заявление о предоставлении компенсации в Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества можно в электронной форме через "Дію" начиная с 15 июля 2023 года. В то же время Кабмин рекомендует местным властям обеспечить возможность рассмотрения поданных заявлений начиная с 15 августа 2023", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что речь идет о второй очередь государственной программы "єВідновлення". Теперь компенсацию получают владельцы поврежденного жилья, получая средства на его ремонт.

"С 10 мая работает первый этап программы "єВідновлення", в рамках которого можно получить компенсацию, чтобы сделать быстрый текущий ремонт. Это касается помещений с незначительными повреждениями, стоимость восстановления которых не превышает 200 тыс. грн. Первые владельцы такого жилья уже получили компенсацию", - добавила Шуляк.

По ее словам, сейчас правительство стартовало второй очереди программы, при которой владельцы уничтоженного жилья получат денежные средства для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома или жилые сертификаты на приобретение нового дома.

"Сертификат можно будет обменять на квадратные метры в любом населенном пункте. Человек сам выбирает, где он хочет иметь свой дом. Это может быть квартира, или частный дом. Также можно выбрать жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости, или же инвестировать в строительство новой квартиры", - подытожила Шуляк.