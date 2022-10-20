Шуляк: все убытки за уничтоженное и поврежденное жилье будут возмещены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Ущерб будет возмещен и за уничтоженное, и за частично поврежденное жилье. Речь идет о квартирах, других жилых помещениях в доме, частных жилых, садовых, дачных домах. Предусмотрены компенсации также и на законные объекты незавершенного строительства, в которых уже были возведены несущие и внешние конструкции", - объяснила Шуляк.

По ее словам, в каждом обществе будет отдельная очередь на компенсацию. В первую очередь жилье будет предоставляться многодетным семьям, лицам с инвалидностью и участникам боевых действий.

"Заявления на компенсацию можно подавать во время военного положения и в течение одного года после его завершения на соответствующей территории. Все шаги – от подачи заявления до выбора жилья можно сделать через приложение или портал Действие, а также в ЦПАУ, органах соцзащиты или нотариусов. Заявление можно будет подать даже в случае потери документов, подтверждающих собственность", - подчеркнула нардеп.

В каждой общине, пострадавшей из-за российской агрессии, будут работать комиссии. Они будут рассматривать заявления, верифицировать информацию, организовывать экспертизу поврежденного жилья и определять объемы компенсаций.

"Если жилье повреждено и его возможно и экономически целесообразно восстановить, местные власти это будут делать за счет Резервного фонда. Если жилье уничтожено полностью, собственник получит жилищный сертификат", - заверила Шуляк.

Его получат все собственники уничтоженных квартир. А вот владельцам уничтоженных частных домов предложат компенсацию по выбору: либо жилищный сертификат, либо денежная компенсация на спецсчет, средства из которого можно использовать исключительно на строительство.

"В зависимости от обстоятельств, человек может отстраивать жилье на том же земельном участке, или выбрать новое место жительства. В любом случае все украинцы, потерявшие свои дома из-за российской агрессии, гарантированно получат новое жилье", - подытожила Шуляк.