ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шуляк: владельцам поврежденного жилья уже выплатили первые компенсации

Новина українською →
Пятница 09 июня 2023 22:16
Шуляк: владельцам поврежденного жилья уже выплатили первые компенсации Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Жители домов, поврежденных в результате российской агрессии, начали получать деньги на ремонт по государственной программе "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона.

"С 10 мая работает первый этап программы "єВідновлення", в рамках которого можно получить компенсацию, чтобы сделать быстрый текущий ремонт. Это касается помещений с незначительными повреждениями, стоимость восстановления которых не превышает 200 тыс. грн", - сказала Шуляк.

Она добавила, что, по информации вице-премьера Александра Кубракова, первые восемь владельцев такого жилья уже получили компенсацию.

"Одна из них пенсионерка 78 лет, которая воспользовалась "Дією" - оформила все документы и получила на счет средства для ремонта своего жилья", - привела пример глава профильного комитета.

По ее словам, на компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье поступило 427 тыс. заявок.

"Мы ожидаем активную работу со стороны местных властей. Сейчас уже созданы 444 комиссии, которые начинают работать, и верифицировать эти заявки", - сообщила Шуляк.

Она также заверила, что коррупционные риски в этом процессе минимизированы из-за цифровых инструментов.

"У представителя комиссии не будет никакой возможности зайти в систему и изменить очередность - кого-то перенести на первое место, а кого-то подвинуть. Система распределяет это автоматически, ее алгоритмы обеспечивают максимальную честность, прозрачность и понятность всех процессов", - подытожила Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Жилье
NEWS
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС