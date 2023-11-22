Шуляк: Верховная рада призвала международные организации и парламенты мира признать Голодомор

Верховная рада приняла постановление в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Искусственно созданный советским тоталитарным режимом Голодомор стал оружием массового уничтожения украинского народа. Его цель очевидна: подавление стремлений к построению самостоятельного государства, уничтожение украинской нации, ее идентичности, истории и культуры", - отметила Шуляк.

Нардеп добавила, что через 90 лет россия не изменила своих целей, а искусственный голод остается одним из орудий кремля не только против Украины, но и всего мира.

"Повреждение портовой инфраструктуры, блокирование экспорта украинского зерна и его уничтожение, превращение плодородных украинских земель в поле боя: такие враждебные действия москвы сознательно углубляют глобальный продовольственный кризис в мире", - подчеркнула Елена Шуляк.

Глава комитета отметила, что в отличие от 1932-1933 годов, сегодня Украина борется с российским империализмом не в одиночку, а вместе с партнерами.

"Сейчас уже 28 государств мира признали Голодомор в Украине актом геноцида. Мы безгранично благодарны за поддержку и помощь в это тяжелое. Именно благодаря нашему единению, стране-агрессору не удастся повторить геноцид, состоявшийся 90 лет назад", - убеждена Елена Шуляк.

Верховная рада призвала международные организации и парламенты государств мира признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

"Признание Голодомора станет сигналом тем политическим режимам, которые хотят прибегнуть к новым актам геноцида и будет весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего", - резюмировала Шуляк.