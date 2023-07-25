Шуляк: в рамках "єВідновлення" уже согласовали выплаты более чем на 304 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"По состоянию на 24 июля есть 3 772 заявления, по которым согласована выплата компенсаций на ремонт жилья. Общая сумма составляет 304,1 млн грн и постоянно увеличивается в процессе дальнейшего рассмотрения заявлений", - сообщила председатель профильного комитета.

Она добавила, что согласованные выплаты являются общей суммой средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей.

"Сейчас зарегистрировано 29 486 заявлений, из которых 7 613 уже ожидают обработки, а 14 105 нуждаются в доработке. Всего над рассмотрением заявлений работают 518 комиссий. Больше всего заявлений обработали в Киевской и Харьковской областях", - сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что это лишь первый этап выплаты компенсаций по программе "Восстановление", которая касается владельцев поврежденного жилья. В настоящее время началось тестирование второй очереди, когда компенсацию должны получить украинцы, жилье которых полностью уничтожено.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный Шуляком законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.