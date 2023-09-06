Шуляк: украинцы получили первый миллиард от государства за поврежденное жилье

Средства на ремонт поврежденных обстрелами домов и квартир получили уже 12 146 заявителей, в общей сложности их количество составляет более 41 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Первый миллиард заявителям государство уже выплатило. Речь идет о компенсациях по ремонтам квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тыс. грн", - пояснила Шуляк.

По ее словам, в настоящее время создано 523 комиссии по рассмотрению компенсаций за поврежденное жилье. Они рассматривают заявления, обследуют поврежденное жилье и принимают решение о назначении помощи.

"Законодательством предусмотрена 30% минимальная квота для представителей общественности в общем составе комиссий. И именно общественность может контролировать и ускорять этот процесс", - подчеркнула председатель профильного комитета.

Также Шуляк напомнила, что в Украине уже начался второй этап реализации программы "єВосстановлення" - обеспечение жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.

"Владельцы жилья, чей дом был уничтожен, могут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение Действие", - сказала Шуляк.

Она добавила, что уже зарегистрировано 2698 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье. В общей сложности речь идет о 13 млн 989 тыс. 731 кв м уничтоженного жилья. Первые выплаты люди начнут получать уже этой осенью.

"Государство работает над возможностью восстановить каждый дом. И я уверена, у нас все удастся, чтобы вернуть жизнь для каждого украинца, пострадавшего от российской агрессии", - подытожила Шуляк.