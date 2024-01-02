Шуляк: украинцы должны получать компенсацию и за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях

Правительство приняло экспериментальное положение по разрушенному жилью на временно оккупированных территориях. Первым в этом эксперименте был выбран город Мелитополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Люди, которые в Мелитополе имеют разрушенные дома, будут получать компенсацию за жилье. Последуем, насколько технически возможно реализовывать определенные вещи. В случае положительного результата, правительство включит в программу другие населенные пункты Украины, которые находятся во временной оккупации, а люди смогли быстрее присоединиться в программу есть Восстановление", - сообщила Шуляк.

Нардеп отметила, что возможность получения средств или возмещения за жилье, еще находящееся в оккупации, прописана на уровне основного закона.

"Когда началась имплементация на уровне постановлений правительства принятого закона, мы понимали, что на сегодняшний день работает огромное количество различных технических средств: можно пользоваться и снимками со спутника, и другие технические вещи использовать. Но для того, чтобы пройти этот этап на практике, выбрали город Мелитополь. Наблюдаем, как будут работать комиссии по этим техническим данным, насколько эти данные можно загрузить в реестр поврежденного и разрушенного имущества. Думаю, что будем вносить соответствующие изменения также в законодательство", - пояснила Шуляк.

Шуляк также напомнила, что сейчас в Украине существует единый верифицированный реестр, единственный источник информации, куда вносятся данные об уничтожении и разрушении не только жилья, но и объектов любой собственности.

"Этот реестр станет потом основой, когда мы будем получать репарации, когда будет идти процесс возмещения ущерба. Поэтому сейчас наблюдаем, как справимся на уровне Мелитополя и запустим для всех людей, имеющих жилье на временно оккупированных территориях", - резюмировала Шуляк.