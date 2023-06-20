Шуляк: в Украине вкладывать средства в строительство жилья становится безопаснее

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В законе Украины "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем", мы предусмотрели, что продажа квартир застройщиком должна осуществляться только после обязательной регистрации вещных прав в отношении таких объектов. Для имплементации этого документа правительство среди прочего принял постановление, согласно которому застройщик также сможет зарегистрировать вещные права на недвижимость, разрешение на строительство которого было выдано до 10 октября 2022 года, то есть до вступления в силу соответствующего закона. применяется по желанию заказчика строительства", - пояснила Шуляк.

Она также отметила, что теперь граждане смогут зарегистрировать свои вещные права на жилье путем непосредственной покупки недвижимости у заказчика и перерегистрации прав еще до сдачи объекта в эксплуатацию (самостоятельно проверить дату получения разрешения на строительство в Реестре строительной деятельности на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства можно еще с 2020 года в разделе "Декларативные и разрешительные документы").

"В Украине продолжают реализовывать закон, который поможет защитить украинцев от схем и обмана во время строительства объектов недвижимости. В ближайшем будущем люди смогут вкладывать средства в строительство без страха их потерять", - резюмировала нардеп.