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Шуляк: Украина надеется на большую поддержку партнеров в реализации программы "єВідновлення"

Понедельник 04 марта 2024 12:12
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Шуляк: Украина надеется на большую поддержку партнеров в реализации программы "єВідновлення" Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

На сегодня средства по программе "єВідновлення" выплачиваются либо из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, либо из резервного фонда. Украина также помогает работать с программой Всемирный Банк, который предоставляет средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, олову партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона.

"Украина надеется, что в этом году больше партнеров будут финансово приобщаться к программе компенсации за поврежденное жилье, поскольку для украинцев чрезвычайно важно иметь свой дом вместо уничтоженного врагом", - отметила Шуляк.

Нардеп также добавила, что в текущем году ожидается продолжение работы с международными партнерами, работающими над заморозкой активов РФ.

"Эти средства должны использоваться для нашего компенсационного механизма предоставления выплат людям за поврежденное или разрушенное жилье", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, нет недостатка средств на реализацию программы "єВідновлення", поскольку заявления от граждан поступают планомерно.

"На сегодня уже более 6 миллиардов гривен выплачено на такие компенсации. Каждый человек под полученный сертификат бронирует средства, хранящиеся за ним в течение 30 дней. За это время нужно заключить соответствующее нотариальное соглашение, после чего средства перечисляются на счет продавца недвижимости. Если в течение 30 дней человек не воспользовался этой возможностью, такая возможность переходит в следующий в очереди человека", - резюмировала Шуляк.

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