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Шуляк: українці будуть захищені від нечесних забудовників, президент підписав відповідний закон

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Четвер 15 вересня 2022 12:00
Шуляк: українці будуть захищені від нечесних забудовників, президент підписав відповідний закон Фото: президент Володмир Зеленський (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Ринок первинної нерухомості стане прозорішим, а люди, які вкладають кошти в будівництво свого житла, більш захищеними. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект (№5091), який передбачає низку запобіжників від недоброчесних забудовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора законопроекту, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, документ передбачає 10 основних запобіжників, які захищатимуть інвесторів житла. Перш за все, забудовник не зможе продавати квартири, не маючи всіх дозвільних документів.

"Лише за наявності всіх необхідних дозвільних документів можливий доступ до реєстрації. Тож працюватиме така логіка: спочатку дозвільні документи, потім доступ до реєстрації спеціальних майнових прав на об’єкти і лише тоді - можливість продажу квартир", - пояснила Шуляк.

Крім того, завдяки ухваленню закону унеможливиться повторний продаж однієї й тієї самої квартири. А інвестор у будівництво купуватиме не обіцянки, а зареєстроване право на майбутній об’єкт нерухомості.

"Майбутню квартиру, на яку оформлене спеціальне майнове право, можна продати. Таке спеціальне майнове право може бути предметом іпотеки, що сприятиме розвитку іпотечного кредитування. Також у законі окремо зазначено, що спеціальне майнове право включає право особи вимагати закінчення будівництва об’єкта, зокрема через звернення до суду", - додала політик.

Серед інших нововведень - інвестор матиме право розірвати невигідний йому договір із забудовником. А вся інформація про забудовників, кінцевих бенефіціарів, об’єкт будівництва та кількість уже проданих у будинку квартир повинна буде публікуватися на сайті забудовника.

Шуляк також зауважила, що забудовник зобов’язаний буде під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію. До того ж на кожну чергу будівництва чи пусковий комплекс встановлюється гарантійна частка.

"Головна функція такого нововведення - попередження недобудови об’єкта. У разі такої загрози, кошти з продажу гарантованої частки підуть на добудову об’єкта", - наголосила політик.

Шуляк висловила впевненість, що цим законом парламент нарешті зробив український ринок житлової забудови сучасним, справедливим та цивілізованим.

"Поняття "будівельна компанія" в стрічках новин більше не буде доповнюватися фразою "скандально відома", - підсумувала вона.

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Олена Шуляк
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