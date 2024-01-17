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Шуляк: цифровизация сферы строительства предотвращает мошеннические схемы с недвижимостью

Среда 17 января 2024 11:14
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Шуляк: цифровизация сферы строительства предотвращает мошеннические схемы с недвижимостью Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСC) продолжается государственная регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Это позволит защитить вклады инвесторов в новое жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Реформируя строительную отрасль, мы обязали всех застройщиков регистрировать специальное имущественное право в ЕГЭСC. Это не только гарантирует защиту людей, инвестирующих в строительство собственного жилья, от мошенничества, но и поможет создать базу добропорядочных застройщиков", - пояснила Шуляк.

По ее словам, сегодня на портале ЕГЭСC уже доступно 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства, а пользователи е-системы начали вносить сведения и создавать документы, необходимые для регистрации специального имущественного права более чем на 80 объектов строительства.

"Начальная регистрация в ЕГЭСC каждого будущего объекта недвижимости как составной части дома является одним из ключевых шагов в защите интересов инвесторов строительства. Ведь ее нельзя провести без внесения информации о строительстве и получении ряда документов на е-портале", - добавила она.

В частности, застройщик должен получить градостроительные условия и ограничения, а также разрешение на выполнение строительных работ. Также он обязан внести в е-систему задачи на проектирование, проектную документацию и экспертный отчет.

"Только после этого появляется возможность создать документы, относящиеся к специальному имущественному праву, которое с недавних пор является обязательным условием для всех застройщиков. Фактически это оберегает инвесторов от вложения средств в незаконное строительство и связанных с этим проблем", - отметила Шуляк.

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Елена Шуляк инфраструктура
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