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Шуляк рассказала, откуда будут брать деньги на компенсации за разрушенное жилье украинцев

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Среда 02 ноября 2022 11:37
Шуляк рассказала, откуда будут брать деньги на компенсации за разрушенное жилье украинцев Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря созданному Фонду по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, Украина сможет начать компенсировать людям потери за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телеканала "Рада".

"На прошлом заседании парламент принял законопроект №8027, по которому в Украине создан Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Он будет наполняться средствами арестованных активов российских банков и предприятий", - напомнила она.

По словам Шуляк, в фонде уже формируются первые деньги и уже с 2022 года их можно будет использовать на компенсации людям за разрушенное жилье.

Так, на 2022 год в фонде в пределах бюджета заложено на эти цели 19 млрд грн, а на 2023 год - 35 млрд грн, сообщила представительница "Слуги народа".

"Имея эти средства на руках можно начинать компенсации, не дожидаясь репарации от РФ. Люди, у которых нет домов, потому что Россия их разрушила, будут получать целевые средства в виде сертификатов, которые можно будет обменять на жилые площади. Мы не будем ограничивать наших граждан - они будут свободны сами выбирать населенный пункт, где будет расположено жилье", - подытожила политик.

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