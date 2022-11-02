Шуляк рассказала, откуда будут брать деньги на компенсации за разрушенное жилье украинцев
Благодаря созданному Фонду по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, Украина сможет начать компенсировать людям потери за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телеканала "Рада".
"На прошлом заседании парламент принял законопроект №8027, по которому в Украине создан Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Он будет наполняться средствами арестованных активов российских банков и предприятий", - напомнила она.
По словам Шуляк, в фонде уже формируются первые деньги и уже с 2022 года их можно будет использовать на компенсации людям за разрушенное жилье.
Так, на 2022 год в фонде в пределах бюджета заложено на эти цели 19 млрд грн, а на 2023 год - 35 млрд грн, сообщила представительница "Слуги народа".
"Имея эти средства на руках можно начинать компенсации, не дожидаясь репарации от РФ. Люди, у которых нет домов, потому что Россия их разрушила, будут получать целевые средства в виде сертификатов, которые можно будет обменять на жилые площади. Мы не будем ограничивать наших граждан - они будут свободны сами выбирать населенный пункт, где будет расположено жилье", - подытожила политик.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.