Шуляк рассказала, сколько проектов внесли в цифровую экосистему DREAM общины

По ее словам, в системе зарегистрировано 7949 проектов на общую сумму 497 млрд гривен и 4318 проектов, то есть 54% из них уже выполняются. При этом общий ориентированный бюджет на них оценивается в 496 млрд гривен, но сумма имеющегося финансирования составляет 93,4 млрд гривен.

"Эти суммы красноречиво свидетельствуют об эффективности цифровых решений для подотчетного восстановления – почти четверть заявленных общинами проектов уже нашли внешнее финансирование. И это только около года работы в тестовом режиме", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что по сравнению с августом количество инициируемых общинами и выполняемых проектов возросло почти на 5%. Наибольшее количество проектов инициировали на Киевщине – 1488 проектов. На втором месте Харьковщина – 778 проектов. На третьем месте Кировоградская область – 457 проектов. Далее следуют Николаевская область – 453 проекта и Днепропетровская область – 450 проектов.

"Если обществу нужно что-то восстановить или построить, они заходят в DREAM, регистрируют свой инвестиционный профиль, исходя из своих потребностей. Чтобы было четко видно любому инвестору или партнеру, что эта община уже имеет эту стратегию, проекты, которые там планируются к имплементации , соответствуют собственно этой стратегии", – пояснила Шуляк.

По ее словам, важнейшим элементом этого профиля являются сами проекты. Цикл подготовки проекта и его презентация любому международному партнеру должны полностью соответствовать практикам международных финансовых организаций. Через DREAM можно скачать свой проект и система сама подскажет источники финансирования, по которым этот проект подходит

Парламентарий также подчеркнула, что использование DREAM пока добровольное, но в рамочном законопроекте "Об основных принципах восстановления", относительно которого недавно закончились масштабные публичные консультации, прописан пункт об обязательности использования системы для возобновляемых объектов за счет госбюджета или по заказу государства, местного самоуправления, предприятий государственной и коммунальной собственности

Обязательным в систему DREAM является внесение информации об объектах, заказчиками текущего ремонта или строительство которых являются государственные органы, ОМС государственные/коммунальные предприятия, учреждения или организации, субъекты с более чем 50% решающей долей в уставном капитале государства. Кроме этого, в систему нужно вносить информацию об объектах, финансируемых за счет бюджетных средств, а также о приобретении товаров, услуг, которые будут финансироваться за счет госбюджета.