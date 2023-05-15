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Шуляк рассказала, на что можно потратить средства по программе "єВідновлення"

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Понедельник 15 мая 2023 20:21
Шуляк рассказала, на что можно потратить средства по программе "єВідновлення" Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Компенсацию, которую получат владельцы поврежденного в результате боевых действий жилья, можно использовать только по целевому назначению - на ремонт жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Решение о предоставлении компенсации принимает комиссия, которую должны создать местные власти. Сумму компенсации в каждом отдельном случае определяют члены комиссии на основе утвержденных в правительственном постановлении расчетов. Если решение положительное, владельцу поврежденного жилья перечислят средства на карту єВідновлення", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что деньги на восстановление жилья можно использовать в течение года.

"Потратить средства можно на строительные материалы или на услуги по строительству. Но надо учитывать, что приобрести их можно только у компаний, участвующих в программе єВідновлення", - подчеркнула она.

По ее словам, на компенсацию могут рассчитывать владельцы поврежденных из-за боевых действий и не отремонтированных собственными силами частных домов и квартир, находящихся на деоккупированных территориях.

"В первую очередь помощь получат участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате боевых действий, члены семей погибших военных, мобилизованные", - сообщила Шуляк.

Также приоритет в предоставлении компенсаций имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, родители-воспитатели детского дома семейного типа, дети сироты и лишенные родительской опеки.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент принял инициированный Шуляком законопроект о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества (№7198). Президент подписал этот законопроект 17 марта.

В настоящее время выплаты могут оформить владельцы квартир с незначительными повреждениями.

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Елена Шуляк Жилье
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