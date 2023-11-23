Шуляк рассказала о новом инструменте для восстановления страны путем постоянных средств доноров

Для восстановления и восстановления жилых и инфраструктурных объектов, уничтоженных или поврежденных из-за полномасштабного вторжения, необходимо создать Национальный фонд восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления Елену Шуляк.

По ее словам, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, финансировавший проекты восстановления в 2023 году, в основном функционировал за счет арестованных средств российской федерации.

Цель нового фонда - эффективное управление финансированием, которое наша страна получает от международных партнеров на нужды восстановления. Гранты и ссуды от ЕС, иностранных правительств, международных организаций и донорских учреждений - все может стать источниками поступления фонда. Все кроме подсанкционных и принудительно изъятых российских активов.

"Фонд можно создать на уровне Бюджетного кодекса Украины по полной аналогии других подобных специализированных фондов, например, Государственного дорожного фонда - чтобы он был частью государственного бюджета Украины. Источниками поступлений в него могут быть гранты и ссуды от Европейского Союза, иностранных правительств, международных организаций и донорских учреждений. Гранты и ссуды могут быть непосредственно направлены в такой Фонд, что обеспечит их целевое использование на нужды восстановления", - пояснила Шуляк.

Фонд может действовать на постоянной основе на весь период войны и подчиняться всем общим правилам и требованиям бюджетного законодательства Украины.

Окончательное решение о направлении средств из него будет принимать Кабмин на основе рекомендаций межведомственной рабочей группы. Для отчета об использовании средств из Национального фонда восстановления предлагаются четкие правила отчетности, в частности, представление ежемесячных или ежеквартальных и годовых отчетов.

Напомним, Верховная рада приняла законопроект №8027, которым предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, еще в октябре 2022 года.

На июнь 2023 года он насчитывал более 60 млрд гривен. Основной источник финансовых поступлений - средства, полученные от принудительного изъятия имущества РФ и его резидентов в Украине.