Шуляк рассказала о ключевых особенностях нового законодательства относительно зданий

Все новые стройки в стране, включая жилищное, должны отвечать минимальным требованиям энергоэффективности. Они зависят от назначения здания, его высотности и вида. Эти требования будут пересматриваться каждые 5 лет.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, еще летом 2022 года Украина приняла важное для строительной сферы евроинтеграционное законодательство. Речь идет о законе № 2392-IX о введении комплексной термомодернизации зданий.

"Мы часто отапливаем не свои квартиры, а воздух – как раз из-за низкой энергоэффективности наших домов. Если посмотреть на показатель, сколько тратится энергии, чтобы отапливать дома в Украине – то он 2-3 раза выше, чем в странах Евросоюза. Чтобы этого избежать, нам нужно проводить комплексную термомодернизацию зданий, а новые строительства должны уже строиться энергоэффективными. для всех", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий пояснила, что суть нового евроинтеграционного законодательства в том, что все новые строительства должны отвечать минимальным требованиям к энергоэффективности. Они зависят от многофункционального назначения, высотности и вида строения. И эти требования будут пересматриваться каждые 5 лет.

Законом предусматривается реализация:

Стратегии термомодернизации зданий до 2050 г. и создание Национальной базы зданий;

Термомодернизация при капитальном ремонте и реконструкции;

Национального плана увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии;

Энергетического менеджмента в зданиях публичного сектора, финансируемых за деньги налогоплательщиков.

"Термомодернизация при капитальном ремонте – это работа с утеплением фасадов, инженерными сетями, установка индивидуальных теплопунктов. Все эти мероприятия вместе позволяют тратить на отопление меньше, однако жить в теплых домах", - пояснила Шуляк.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине начнут действовать положения Регламента ЕС №305, имплементированные в Украине Законом "О предоставлении строительной продукции на рынке". Согласно им, в Украине можно будет использовать только ту продукцию, которая будет соответствовать более 1000 новых стандартов.