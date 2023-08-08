ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шуляк рассказала, как Украине уменьшить коррупционные риски при восстановлении

Новина українською →
Вторник 08 августа 2023 12:21
Шуляк рассказала, как Украине уменьшить коррупционные риски при восстановлении Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Баланс полномочий центральных и местных властей, диджитализация, жесткие санкции и ответственность всех участников масштабного восстановления - это ключевые предохранители коррупционных рисков при восстановлении страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, наибольшие коррупционные риски на уровне местных органов власти, определенные в международных исследованиях, в частности, в пособии "Как создать ЦПАС, свободный от коррупции?" (U-lead с Европой), это взятки, откаты и комиссионные по выплатам, фальсифицированные торги, стимулы для избежания уплаты и хищения денежных средств, взятки при проверках и выдаче лицензий и разрешений, использование более дешевых материалов, сфальсифицированные закупки, несоответствующие работы.

Комплексным решением, которое позволит устранить человеческий фактор и карманное городское управление, является принцип парципативного восстановления и вовлечение представителей общественности в процесс восстановления на разных этапах.

В качестве примера подобных решений Шуляк привела введение на государственном уровне квоты на участие представителей общины на уровне 30% в работе комиссий по компенсации за поврежденное и разрушенное жилье или участие граждан и объединений граждан в обсуждении градостроительной документации и внесении соответствующих предложений в государственные органы и органы местного самоуправления, которое предусмотрено в пределах градостроительной реформы.

Еще одним эффективным решением, по мнению главы профильного комитета, является автоматизация всех процессов градостроительства через е-систему.

Проектная документация, смета и данные по закупкам должна существовать в виде е-документа в электронной системе, где за счет комплексных алгоритмов проверки происходит автоматическое сравнение соответствия технико-экономических показателей объекта проектной документации и формируется протокол разногласий в случае любых нарушений. Более того - мы видим, все исходные данные, условия, в которых происходит реализации процесса, результативность действий или последствия бездействия ответственных лиц", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что TAPAS и Министерством цифровой трансформации осуществлена техническая подготовка по запуску автоматических разрешений в Украине, ведь без устранения коррупционного фактора со стороны чиновников на местах Украина не сможет похвастаться процессами, связанными с антикоррупцией, и как следствие, заручиться постоянным доверием международных партнеров.

В то время как именно доверие международных партнеров является основой для успешного восстановления Украины, это подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Антикоррупционные реформы требуют целого комплекса мер. Речь идет и о четких и понятных процедурах восстановления, и о целом наборе цифровых инструментов и систем, обеспечивающих прозрачность и подотчетность восстановления. Доверие формируется тогда, когда работает принцип "все видят все", - отметил он.

Шуляк в свою очередь подчеркнула, что именно общины должны стать локомотивом и двигателем восстановления, демонстрируя результаты эффективного привлечения и использования средств на восстановление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк коррупция
NEWS
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины